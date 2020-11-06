Talgat Kaliev
وأوضح أنه سيضمن حدا أعلى للنزاهة الانتخابية من خلال التصويت بالبطاقة البيومترية.
وأضاف الفيلي أنه على الرغم من أن كثيرا من القوى السياسية سبق أن اعترضت على هذا القانون، فإن احتمالية الطعن عليه ضعيفة وهو نافذ الآن ونهائي.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية في بغداد، عصام الفيلي، أن الانتخابات العراقية المبكرة التي يقضي بها القانون في منتصف العام المقبل، قد تواجه بتحديات لوجيستية كبيرة، كون الدولة العراقية لا تمتلك الإمكانات الكافية لإجرائها.
كانت هذه تفاصيل خبر أستاذ علوم سياسية: قانون الانتخابات العراقية يقوض الشبكات السياسية في كل محافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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