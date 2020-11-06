شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تسجل 3568 إصابة جديدة بفيروس كورونا و69 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 3568 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد و69 حالة وفاة.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - أنه تم فحص 19 ألفًا و926 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ ليكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 2 مليون و970 ألفا و814 نموذجًا.
وأضافت أنه تم تسجيل 3060 حالة شفاء لهذا اليوم؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 423 ألفًا و266 حالة بنسبة شفاء 85.8 %.
وأشار البيان إلى أن إجمالي الإصابات في عموم العراق بلغ 493 ألفًا و139 حالة منها 58 ألفًا و629 حالة ما زالوا يتلقون العلاج و365 حالة في العناية المركزة، لافتًا إلى أن إجمالي حالات الوفاة وصل إلى 11 ألفا و244 حالة.
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