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السفير المصرى محمد أحمد فهمى يقدم أوراق اعتماده لسلطان عمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم السفير محمد أحمد فهمي غنيم أوراق اعتماده لسلطان عمان هيثم بن طارق، سفيرًا فوق العادة مفوضًا من قبل الرئيـس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، كما قدم عدد من سفراء الدول المعتمدين لدى السلطنة أوراق اعتمادهم ومنهم السفيرخوسيه ماركوس سفيرًا فوق العادة مفوضًا من قبل الرئيس الدكتور جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية.

 

‏وتقبل هيثم بن طارق أوراق اعتماد السفير حاج سوليني بن حاج سعيد سفيرًا فوق العادة مفوضًا من قبل السلطان حاجي حسن البلقيه سلطـان برونـاي دار السلام.

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‏كما تقبل السلطان كذلك أوراق اعتماد السفير تيبور ستماري سفيرًا فوق العادة مفوضًا من قبل الرئيس يانوش أدير رئيس المجــر.

 

كما قدم السفير نجم الدين محمد علي أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة مفوضًا من قبل الرئيس قــاسـم جـومــارت تــوكــايـيــف رئيس جمهورية كازاخستان، وعدد من سفراء بعض الدول.

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