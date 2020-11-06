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المعهد التقني للتعدين يعلن عن وظائف شاغرة

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ
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كشف المعهد السعودي التقني للتعدين عن توفر وظائف تعليمية شاغرة للرجال للعمل في مدينة عرعر بمسمي مدرس لغة انجليزية.

واشترط على المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريس أو الماجستير في تخصص اللغة الإنجليزية.

وأضاف أن التقديم سيبدأ من 8 نوفمبر الجاري إلى 15 نوفمبر الجاري من خلال الرابط التالي : أضغط هنــــــا.

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