وزارة الصحة التونسية تسحب ترخيص 8 مخترات طبية خاصة

وبحسب موقع "نسمة" التونسي، فقد قامت وزارة الصحة بسحب كراس الشروط من 8 "مخابر" خاصة تتولى إجراء التحاليل المخبرية لتقصي فيروس كورونا، وغلق آخر إثر أعمال تفقدية لنشاطها.

© Sputnik . Mariem Gdira

جاء هذا الإعلان خلال مداخلة قدمها وزير الصحة فوزي مهدي، اليوم الجمعة، في جلسة حوار حول تطوّر الحالة الوبائية وتداعياتها، في مجلس النواب.

وذكر مهدي خلال الجلسة المخصصة للحوار مع عدد من أعضاء الحكومة، أن الوزارة رفعت في عدد المختبرات الخاصة المرخص لها إنجاز تحاليل تقصي وتشخيص فيروس كورونا إلى 54 مختبرا بعد أن كانت في حدود 33 مختبرا.

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وأعلن أن "قطاع المخابر العمومية" سيتعزز خلال الأسابيع القليلة المقبلة بمخبرين اثنين ليرتفع عدد المخابر العمومية إلى 24 مخبرا، مؤكدا أن الوزارة وزعت على الإدارات الجهوية للصحة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي كواشف للتحاليل السريعة التي ستساعد على تخفيف الضغط على المخابر.

كما كشف عن تشكيل لجنة يعهد لها تحيين المعطيات المتعلقة بجمع إحصاءات وفيات المصابين بفيروس كورونا، في المنازل وفي المصحات الخاصة، مؤكدا أن هذه اللجنة ستنشر نتائج أعمالها حينما تقوم بإتمام مهامها.

جدير بالذكر أن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي قد صرح، مساء الثلاثاء الماضي، بأن بلاده تعيش وضعا اقتصاديا صعبا جدا، وأن "تونس لم تشهد في تاريخها أزمة اقتصادية واجتماعية مثل الأزمة الحالية".

وأضاف المشيشي: "أزمة كورونا عمقت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وأن الوضع الاقتصادي الحالي الصعب الذي تمر به البلاد هو نتيجة عدة تراكمات، مؤكدا أن تونس لم تتمكن من إيجاد منوال تنموي يعطي للتونسيين الأمل في غد أفضل".