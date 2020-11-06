نشر المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء المصري على صفحته بـ"فيسبوك"، صباح اليوم الجمعة، أن الحكومة المصرية تنفي نبأ بيع شركة "مصر للطيران" لصالح جهات أجنبية.
وأكد المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة الطيران المدني، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن مصر للطيران شركة وطنية مملوكة بالكامل للدولة المصرية، ولا توجد نية لخصخصتها.
وأوضحت الوزارة المصرية أن هناك خطة شاملة لتطوير الأداء في كافة أنشطة الشركات والهيئات التابعة لها، بما يتواكب مع مكانة قطاع الطيران المدني المصري، فضلا عن امتلاكها أحدث طرازات الطائرات.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر... كشف حقيقة بيع شركة "مصر للطيران" لصالح جهات أجنبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.