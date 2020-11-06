مصر... كشف حقيقة بيع شركة "مصر للطيران" لصالح جهات أجنبية

نشر المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء المصري على صفحته بـ"فيسبوك"، صباح اليوم الجمعة، أن الحكومة المصرية تنفي نبأ بيع شركة "مصر للطيران" لصالح جهات أجنبية.

وأكد المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة الطيران المدني، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن مصر للطيران شركة وطنية مملوكة بالكامل للدولة المصرية، ولا توجد نية لخصخصتها.

وأوضحت الوزارة المصرية أن هناك خطة شاملة لتطوير الأداء في كافة أنشطة الشركات والهيئات التابعة لها، بما يتواكب مع مكانة قطاع الطيران المدني المصري، فضلا عن امتلاكها أحدث طرازات الطائرات.