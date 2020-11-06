مصدر دبلوماسي لـ"سبوتنيك": دعوة منظمات دولية وإقليمية لحضور المؤتمر الدولي للاجئين السوريين

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة "سبوتنيك"، بأنه "من غير المعلوم حتى الآن من سيحضر من هذه المنظمات".

وكانت وزارة الإعلام السورية وجهت دعوة لوسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة في سوريا لحضور المؤتمر الذي سيعقد في قصر المؤتمرات بدمشق.

وفي وقت سابق، قال السفير الروسي في الأردن غليب ديسياتنيكوف: إن "المؤتمر المقرر عقده الشهر الجاري في العاصمة السورية لعودة اللاجئين، يكتسب طابعا إنسانيا بحتا ولا يستهدف إطلاقا المساهمة في ما يسمى بترسيخ شرعية النظام، مثلما يحاول تصنيفه بعض اللاعبين المعروفين الهادفين لحرمان هذا الاجتماع من الدعم الدولي المطلوب".