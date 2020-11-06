وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة "سبوتنيك"، بأنه "من غير المعلوم حتى الآن من سيحضر من هذه المنظمات".
وكانت وزارة الإعلام السورية وجهت دعوة لوسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة في سوريا لحضور المؤتمر الذي سيعقد في قصر المؤتمرات بدمشق.
وفي وقت سابق، قال السفير الروسي في الأردن غليب ديسياتنيكوف: إن "المؤتمر المقرر عقده الشهر الجاري في العاصمة السورية لعودة اللاجئين، يكتسب طابعا إنسانيا بحتا ولا يستهدف إطلاقا المساهمة في ما يسمى بترسيخ شرعية النظام، مثلما يحاول تصنيفه بعض اللاعبين المعروفين الهادفين لحرمان هذا الاجتماع من الدعم الدولي المطلوب".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر دبلوماسي لـ"سبوتنيك": دعوة منظمات دولية وإقليمية لحضور المؤتمر الدولي للاجئين السوريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.