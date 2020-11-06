شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: معدل إصابات كورونا بلغ 100 حالة لكل 100 ألف شخص والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الصحة التونسى، فوزى مهدى، أن عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) بلغ معدل 100 إصابة لكل 100 ألف مواطن، مشيرًا إلى أن هناك 15 ولاية تجاوزت هذا الحد، وأبرز وزير الصحة ،في كلمة له خلال جلسة رقابية بمجلس نواب الشعب التونسي اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين المتكفل بهم في المستشفيات والذي بلغ 375 مريضًا في أول أكتوبر الماضي، وارتفع العدد إلى 1400 مريض في 4 نوفمبر الجاري، وتم تسجيل ارتفاع في عدد المرضى بالعناية المركزة، إضافة إلى 217 مريضًا في المصحات الخاصة.
كما أكد أن الوضع الوبائي في تونس يشهد ارتفاعًا كبيرًا لعدد حاملي الفيروس والوفيات، حيث تم تسجيل 1577 حالة وفاة، و1970 حالة إصابة جديدة حاملة للفيروس، مضيفًا أن انتشار الوباء يهم كافة الفئات العمرية ومنهم الشباب وهم من حاملي الفيروس ومعنيون بالعدوى، مشيرًا إلى أن معدل الأعمار لحاملي الفيروس هو 44 سنة، وأن النسبة الأكبر للرجال أكثر من النساء.
ووفق الوزير، سيتم أسبوعيًا توزيع وسائل الوقاية والحماية الشخصية للإطار الطبي وشبه الطبي، حيث تم رفع الكميات بنسبة 30 بالمائة بحسب عدد العاملين بالمستشفيات ونوعية النشاط.
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