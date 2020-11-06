شكرا لقرائتكم خبر عن يوم مع العائلة.. ولى عهد دبى فى نزهة ورحلة صيد مع أطفال الأسرة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، يوم مع أطفال العائلة، على أحد الشواطئ، وقام بمشاركة الأطفال اللعب على الشاطئ واللعب مع سلحفاة كبيرة أطلقوا سراحها بعد ذلك فى المياه، وكذلك صيد الأسماك، ونشر ولى العهد، عبر حسابه على انستجرام مجموعة من الصور خلال وجوده مع أطفال العائلة على الشاطئ وأيضا فيديو لإطلاق سراح السلحفاة عبر ستورى انستجرام، أتبعها بتعليق: "يوم مع العائلة".





يشار إلى أن ولى عهد دبى، اعتاد على نشر صوره وصور أطفال العائلة فى المغامرات والسباقات الرياضية، إضافة إلى صوره مع الحيوانات المختلفة خاصة الخيول والجمال، كما أنه من الحين والآخر، يحرص الشيخ حمدان، على السفر لخوض تجارب جديدة فى مختلف الثقافات حول العالم، ودائماً ما يشارك متابعيه بتلك التجارب التى لا يمر عدة أيام إلا بمغامرة جديدة.

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ويحظى أفراد العائلات الحاكمة بمختلف الدول العربية والأوروبية، التى تنعم بنظام حكم ملكى أو ملكى دستورى أو حكم اتحادى، باهتمام ملايين المعجبين حول العالم، ما يجعل وسائل الإعلام العالمية تسلط الأضواء على تفاصيل حياة المشاهير من أفراد العائلات، ومن بين هؤلاء الذين يتصدرون اهتمام الصحف والمواقع الإخبارية الإقليمية والعالمية، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد مدينة دبى الإماراتية.





وفى هذا الصدد، انتشرت صورة نادرة خلال مرحلة الطفولة لولى عهد دبى، مع أشقائه، حيث نشرت إحدى الصفحات المهتمة بشئون العائلة الحاكمة فى الإمارات، عبر موقع "إنستجرام"، صورة قديمة لأبناء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، التى لاقت تفاعلًا كبيرًا من مستخدمى الموقع الشهير.

وتداولت صورة أبناء حاكم دبى، وكتب فى التعليق عليها لتوضيح الأشخاص الظاهرين بها، "من اليمين، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى، والشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبى، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبى للإعلام، والشيخ الراحل راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم".



















