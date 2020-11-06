681 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات بين الفلسطينيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 681 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثلاث وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وقالت إن الحكومة قررت تشديد الإجراءات للحد من انتشار الفيروس.
وقالت الوزيرة في بيان إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع 259 إصابة.
وأضافت أن 35 مريضا يرقدون "في غرف العناية المكثفة بينهم سبعة على أجهزة التنفس الاصطناعي".
وسمحت الحكومة الفلسطينية اليوم الجمعة للمواطنين بأداء صلاة الجمعة في المساجد بعد أن كانت تؤدى في الساحات خلال الأسابيع الماضية.
وأعلن رئيس الوزراء محمد اشتية على صفحته على فيسبوك: "إقامة صلاة الجمعة داخل المساجد بشروط مشددة باصطحاب الكمامة والسجادة والتباعد على ألا تتجاوز الخطبة والصلاة 15 دقيقة".
وأضاف أنه أوعز "للجهات الأمنية بتشديد الإجراءات، وتغليظ العقوبات بحق كل من ينتهك التدابير والإجراءات الوقائية، التي تم الإعلان عنها في بروتوكولات وزارة الصحة".
وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 69181 إصابة تعافى منها 61033 وتوفي 585.
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