ليبيا تسجل 1004 إصابات جديدة بـ"كورونا" و8 وفيات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الليبى لمكافحة الأمراض، تسجيل 1004 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتماثل 514 مصابا للشفاء، فضلا عن تسجيل 8 حالات وفاة. وأفاد المركز - في بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية اليوم /الجمعة/ - بأن إجمالي الإصابات بلغت 66 ألفا و444 حالة، فيما بلغت إجمالي الحالات المتعافية38 ألفا و624، بالإضافة إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 915 وفاة.

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