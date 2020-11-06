اليمن: مقتل خبيرين من حزب الله و13 حوثيا فى غارة للتحالف العربى شمال صنعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل خبيران من حزب الله اللبنانى و13 عنصرا من مليشيا الحوثى باليمن، في غارة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن (التحالف العربي)، استهدفت موقعا في (أرحب) شمال صنعاء، يستخدمه الحوثيون للتدريب وإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة، وقالت مصادر محلية في مديرية - وفقا لقناة العربية الإخبارية - إن غارة نفذتها مقاتلات التحالف على موقع تابع لمليشيا الحوثى فى المديرية، أسفرت عن مقتل 15 من عناصر الميليشيا بينهم خبيران تابعان لحزب الله. وأضافت المصادر أن الغارة التي شنتها مقاتلات التحالف استهدفت موقعا يستخدمه الحوثيون لإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة، وتدريب العناصر عليها، في منطقة "الصنصل" بالمديرية، والذي يقع جوار معسكر "فُرَيْجَة" مقر اللواء 62 حرس جمهوري سابقا، في منطقة شعب بالمديرية، وتابعت أن الغارة أسفرت كذلك عن تدمير مخزن للطائرات المسيرة و4 سيارات تستخدم كمنصة لإطلاق الطائرات المسيرة.

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