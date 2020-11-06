شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عائلة أردنية على يد جارهم الأمريكي.. والسبب غريب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حادثة بشعة قتل شاب أمريكي أسرة أردنية في لاس فيجاس القصة بدأت قبل عدة أشهر من انتقال الأسرة للعيش في لاس فيجاس بعد تلقي أفرادها تحذيرًا من جارهم مدمن المخدرات الذى اعتقد بالخطأ أنهم تقدموا ببلاغ ضده للشرطة بسبب الإزعاج الذى يحدثه التحذير الخاطئ الذى أطلقه الشاب تحول لجريمة قتل بالمرة الثانية عندما فوجئ ببلاغ جديد ضده، واعتقد أيضا أنه مقدم من العائلة الأردنية توجه الجاني لشقتهم وأطلق النار على الأم وابنتها والخادمة، فتوفت السيدة والخادمة وأصيبت ابنتها ومع دوى صوت الرصاص حضرت الشرطة التى تبادلت إطلاق النار مع الشاب الأمريكى، فقام باختطاف ابن السيدة الأردنية الذى توفى بعد إصابته بطلق نارى فيما تم نقل الطفلة ابنة العائلة إلى المستشفى بعد تلقيها 7 رصاصات في الصدر.

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