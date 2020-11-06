شكرا لقرائتكم خبر عن «الفوزان» يحذر الفتيات من استدراجهن للتمرد والهروب من بلدهن تحت دعاوى “النسوية” والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
حذرأمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وأستاذ علم الاجتماع، الأستاذ الدكتور عبدالله الفوزان ، الفتيات من استدراجهن تحت ما يسمى دعاوى النسوية والظلم .
وقال الفوزان في تغريدة على حسابه بتويتر : ” يابناتنا العزيزات سيدخل عليكن في الخاص من يغريكن بالتمرد والهروب من بلدكن تحت دعاوى النسوية والظلم الذي تتعرض له المرأة السعودية فاحذرن من استدراجهم لكن ” .
وأضاف الفوزان : ” بعد ذلك يرمونكن على قارعة الطريق في بلدان الهجرة أو يستغلونكم لأهدافهم الخبيثة وحينها لا ينفع الندم … فالحذر الحذر بارك الله فيكم.”
كانت هذه تفاصيل خبر «الفوزان» يحذر الفتيات من استدراجهن للتمرد والهروب من بلدهن تحت دعاوى “النسوية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.