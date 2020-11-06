شرطة الرياض: الإطاحة بمواطن امتهن السطو على المحلات التجارية

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس : ألقت شرطة الرياض ، القبض على مواطن ارتكب عدد من جرائم السطو والسرقة . و صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت – بفضل الله – من القبض على مواطن، في العقد الثالث من العمر، تورط في ارتكاب عددٍ من الجرائم، تمثلت بالسطو على المحلات التجارية في مدينة الرياض وسرقة مبالغ مالية منها، وجرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

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