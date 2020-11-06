وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي في بيان، إن "اللقاء تناول فرض الأمن في مختلف مناطق البلاد".
ووفقا للبيان، أكد الحاضرون كامل تقديرهم لكل الجهود التي تبذلها المؤسسة العسكرية، ودعمهم لقيادة الجيش في مسيرة الحرب على الإرهاب.
من جانبه، أثنى حفتر "على الدور الكبير الذي تلعبه كافة القبائل الليبية الشريفة بشكل عام وقبيلة المقارحة بشكل خاص، معبرا عن شكره وامتنانه للجهود المبذولة في سبيل دعم القوات المسلحة العربية الليبية".
وتعاني ليبيا من انقسامات، إذ يسيطر الجيش الوطني الليبي على شرق البلاد بدعم من البرلمان المنعقد في طبرق وعدد من القوى الإقليمية من بينها مصر والإمارات، فيما تسيطر حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج على العاصمة طرابلس وأغلب المنطقة الغربية في ليبيا وهي مدعومة من تركيا بشكل كبير بجانب أنها الحكومة المعترف بها دوليًا.
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا... تفاصيل اجتماع خليفة حفتر بوفد من قبيلة المقارحة... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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