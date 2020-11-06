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وذكرت أن عمليات الحصر تأتي تمهيدا لرفع إحصائية شاملة بها، والتي من أبرزها مشروع المدينة الترفيهية وحديقة الشهيد.
وكان رئيس الديوان الأميري، الشيخ مبارك الفيصل، قد طلب من رئيس المجلس البلدي، أسامة العتيبي، إيقاف وحصر جميع المشاريع المعمارية والهندسية التي كانت تحت إشراف الديوان الأميري وموافاته بها.
وأحال رئيس المجلس البلدي خطاب الديوان الأميري إلى وزير البلدية، وليد الجاسم، للإفادة بشأنه.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت... إيقاف مشاريع "الديوان الأميري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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