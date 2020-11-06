وبحسب وكالة الأنباء السورية، قال الجعفري في بيان أمام جلسة لمجلس الأمن عبر الفيديو، إن "سوريا تمكنت رغم الظروف الصعبة التي مرت بها قبل سنوات، من التعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة الحظر للوفاء بتعهداتها الناجمة عن انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في العام 2013".
© Sputnik . Maxim Blinov
وأوضح أن ذلك التعاون "أسفر عن التخلص من كامل مخزون سوريا وتدمير مرافق الإنتاج ذات الصلة".
وتابع "رغم مشاهدة الدول الغربية بأعين ممثليها لتدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا على متن سفينة أمريكية وسفن أخرى تابعة لدول أوروبية فقد تمسكت بعض الدول بمواقفها العدائية تجاه سوريا وسعت لزيادة التصعيد والضغط السياسي".
وأضاف أن "سوريا تستضيف حاليا وفدا من الخبراء والمفتشين وصلوا قبل يومين وسيبقون حتى الـ24 من الشهر الجاري وهي تؤمن لهم الحماية وتسمح لهم بالدخول غير المقيد إلى كل الأماكن التي يريدون تفتيشها".
وواصل قائلا "هذه الجولة السابعة للتفتيش وقد صدرت تقارير الجولة السادسة وأكد فيها خبراء المنظمة عدم وجود أية مواد كيميائية وأية أنشطة محظورة".
كما أشار إلى إزدواجية مواقف الدول الغربية التي دمرت العراق تحت ستار أكاذيب ثبت زيفها والتي تشن منذ سنوات حملة تضليلية وتلفق الاتهامات بحق سوريا، في حين أنها هي ذاتها تقدم الرعاية والدعم العسكري والفني لتعزيز ترسانة إسرائيل من الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية وتتولى مهمة الدفاع عنها في المحافل الدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجعفري: تم التخلص من كامل مخزون سوريا من الأسلحة الكيميائية وتدمير مرافق إنتاجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.