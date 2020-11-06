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ورجحت الصحيفة أن يعلق بايدن، في حال فوزه، أي اتفاقيات تطبيع جديدة بين الدول العربية "المعتدلة" وتل أبيب، مشيرة إلى أن ترامب قدم لإسرائيل ثلاث اتفاقيات، وتجاهل الفلسطينيين، لكن بايدن "مستعد لإعادتهم".
وأكدت أن الرئيس الحالي، دونالد ترامب، قدم الكثير لإسرائيل، أهمها نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والتطبيع مع البحرين والإمارات والسودان، في حين تترقب البلاد مصيرها في حال فوز بايدن.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة عبرية: بايدن يعيد القضية الفلسطينية إلى جدول الأعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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