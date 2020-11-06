شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية تنبه بهطول أمطار رعدية على محافظات الطائف والعرضيات ميسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات الطائف ، وميسان ، و العرضيات، وأضم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 9 مساء، بحسب "واس".

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