شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الشرعية السعودية تحكم بتزويج فتاة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حكمت المحكمة الشرعية في السعودية بنقل ولاية فتاة إلى الحاكم الشرعي وتزويجها لأحد الأشخاص، بعد أن تقدمت بشكوى تضمنت رفض والدها تزويجها من عدة خاطبين. وفق العربية.

وأوضحت وزارة العدل السعودية، أنه تم خلال 5 أيام الحكم بثبوت عضل فتاة من والدها وتزويجها بخاطبها، موضحة أن قواعد تنظيم دعاوى العضل الصادرة من المجلس الأعلى للقضاء تقتضي سرعة الفصل فيها.

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كانت الفتاة قد تقدمت بادعاء على والدها بأنه يرفض تزويجها من عدة خاطبين. وتطلب نقل ولاية التزويج إلى القاضي، وحضر خاطب الفتاة للمحكمة قائلاً: إنه راغب بالزواج من المدعية.

وتحققت المحكمة من عضل الفتاة ورضاها بالخاطب، ولم يحضر والد الفتاة – المدعى عليه – للمحكمة، وقرار المجلس الصادر بتنظيم إجراءات دعاوى العضل يهدف إلى قطع النزاع بين الأطراف، ورفع الضرر عن المتضررين وسرعة الفصل في هذه الدعاوى.

المدعى عليه امتنع عن أمر واجب عليه، والمدعية رضيت بالخاطب، وأقامت البينة على عضل والدها لها، وجاء في نص الحكم: نقل ولاية التزويج من والد المدعية إلى الحاكم الشرعي – لتزويج الفتاة بمن رضيت به.