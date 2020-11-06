شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل العراقى: نجنى 117 ألف دولار يوميًا مقابل عبور الطائرات فى أجوائنا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير النقل العراقى ناصر حسين بندر الشبلى، أن بلاده تجنى 117 ألف دولار يوميًا مقابل عبور الطائرات في أجوائها، وأوضح الشبلى حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الجمعة أن الوزارة في مرحلة دراسة الترانزيت، حيث عقد الاجتماع الأول مع لجنة الترانزيت، للبحث بخصوص الموضوع، ووجه بضرورة حسم هذا الملف خلال أسبوع أو أسبوعين.
وأضاف أن اللجنة طرحت الكثير من الأفكار، قسم منها من الجمارك، والأخرى من المنافذ الحدودية، وتم التوصل إلى دراسة أولية لضرورة الترانزيت لما يمثله موقع العراق المهم، مشيرا إلى أنه تم وضع اللمسات الأولى على الشروط للبدء بالترانزيت وإجراء المباحثات مع دول الجوار بخصوص الموضوع.
وأكد أن أجور كل طائرة تعبر الأجواء العراقية تبلغ 450 دولارًا، وأن عدد الطائرات التي تمر عبر الأجواء العراقية يصل إلى 260 طائرة في اليوم الواحد، وبعض الأحيان يزيد عن ذلك، لافتا إلى أن شركة الملاحة الجوية هي المسؤولة عن إدارة الأجواء.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل العراقى: نجنى 117 ألف دولار يوميًا مقابل عبور الطائرات فى أجوائنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.