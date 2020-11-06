وسيبحث الطرفان، اليوم، التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب بين البلدين، بحسب ما جاء في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
© REUTERS / GONZALO FUENTES
يذكر أن الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، طلب من وزير الداخلية جيرالد دارمانين التوجه إلى تونس لمناقشة ملف مكافحة الإرهاب، بحسب ما أعلنته الرئاسة الفرنسية في وقت سابق.
وتأتي الزيارة عقب هجوم نيس الإرهابي في فرنسا الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص على يد مهاجر تونسي وصل مؤخرا إلى فرنسا عبر جزيرة لامبدوزا الإيطالية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية الفرنسي يزور تونس اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.