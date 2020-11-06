لمناقشة تفشي كورونا... البرلمان التونسي يعقد جلسة حوارية مع 5 وزراء

ذكرت قناة "نسمة"، مساء أمس الخميس، بأن جدول أعمال الجلسة تضمن إجراء حوار مع وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية والشؤون الثقافية بالنيابة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك حول تطوّر الحالة الوبائية وتداعياتها.

سبق أن صرح رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، مساء الثلاثاء الماضي، أن بلاده تعيش وضعا اقتصاديا صعبا جدا، وأن "تونس لم تشهد في تاريخها أزمة اقتصادية واجتماعية مثل الأزمة الحالية".

وأضاف المشيشي: "أزمة كورونا عمقت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد".

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وبيّن رئيس الحكومة أن "الوضع الاقتصادي الحالي الصعب الذي تمر به البلاد هو نتيجة عدة تراكمات، مؤكدا أن تونس لم تتمكن من إيجاد منوال تنموي يعطي للتونسيين الأمل في غد أفضل".

وشدد المشيشي على أنه "لا مجال لمواصلة السماح بتعطيل إنتاج البترول أو قطع الطرقات بأي عنوان كان"، داعيا إلى ضرورة العودة إلى تكريس مبدأ قيمة العمل من أجل النهوض بالبلاد.

بلغ عدد المصابين بمرض "كوفيد - 19" في العالم أكثر من 46 مليون شخص، وتعافى أكثر من 26 مليون، وتوفي أكثر من مليون شخص في مختلف أنحاء العالم.