الجزائر تغلق 3 حدائق عمومية وتمنع الطاولات في المطاعم والمقاهي

وذكرت وسائل إعلام محلية أن بلدية الجزائر الوسطى أعلنت، أمس الخميس، عن إغلاق 3 حدائق عمومية ومنع الطاولات والكراسي في المقاهي ومحلات الوجبات السريعة.
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وأوضح أن قرار الإغلاق خاص بحديقة الحرية وحديقة الساعة الزهرية وحديقة بيروت.
كما شمل القرار غلق كل المواقع و المساحات العمومية المستغلة من طرف المقاهي و دير الشاي. وكذلك، تم منع الطاولات و الكراسي على مستوى كل المقاهي والأكل الخفيف والسريع.
وحسب البيان، تطبق هذه التدابير انطلاقا من تاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، وكل مخالفة تعرض صاحبها للإجراءات المقررة في التشريع الساري.
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