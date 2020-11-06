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الأولى من نوعها... سماء السودان تشهد مرور طائرة تجارية إسرائيلية

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© AFP 2020 / SEBASTIAN SCHEINER

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن رحلة تجارية خاصة ستنطلق الأحد المقبل من مطار ابن غوريون الإسرائيلي إلى مطار عنتيبي بأوغندا، ستمر عبر أجواء السودان، للمرة الأولى في تاريخ البلاد. 

وأوضحت الصحيفة أن الطائرة التابعة لشركة "العال" الإسرائيلية من تل أبيب فارغة، على أن تعود إلى إسرائيل وعلى متنها 153 مواطنا أوغنديا، لدراسة الزراعة في البلاد، بمبادرة من وزارة الخارجية. 

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة قبل الماضية، التوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لتصبح بذلك الدولة العربية الخامسة التي تعلن تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد مصر والأردن والإمارات والبحرين.

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