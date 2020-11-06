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وأوضحت الصحيفة أن الطائرة التابعة لشركة "العال" الإسرائيلية من تل أبيب فارغة، على أن تعود إلى إسرائيل وعلى متنها 153 مواطنا أوغنديا، لدراسة الزراعة في البلاد، بمبادرة من وزارة الخارجية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة قبل الماضية، التوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لتصبح بذلك الدولة العربية الخامسة التي تعلن تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد مصر والأردن والإمارات والبحرين.
كانت هذه تفاصيل خبر الأولى من نوعها... سماء السودان تشهد مرور طائرة تجارية إسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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