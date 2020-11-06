إسرائيل: "حماس" تعمل على تطوير قدرات هجومية بحرية

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، صباح اليوم الجمعة، عن المصدر العسكري الإسرائيلي، الذي يعمل في سلاح البحرية، أن بلاده لا تعارض تشغيل الميناء في قطاع غزة، شريطة أن تخضع الحركة فيه لمراقبتها.

وحول الأوضاع على الجبهة البحرية الشمالية الإسرائيلية، كشف المصدر العسكري أن إيران زودت حزب الله اللبناني بصواريخ باليستية دقيقة من صنعها إلا أن مداها لم يتضح بعد.

وفي سياق متصل، كشف الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، عن وصول أول سفن الصواريخ الحربية من طراز "ساعر 6" الأكبر والأكثر تطورا، لتبدأ عملها في سلاح البحرية الإسرائيلي، على أن يستلم الجيش السفن الثلاث الأخرى نهاية عام 2021.