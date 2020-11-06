الأرصاد المصرية تحذر من الأمطار في الـ 3 أيام المقبلة

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري بارد ليلاً والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

ويكون الطقس لطيف نهارًا على السواحل الشمالية مائل للبرودة ليلاً والرياح نشطة تودي إلى اضطراب الملاحة مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

ويسود طقس معتدل نهارًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، لطيف ليلاً والرياح معتدلة تنشط، أحيانًا مع فرص سقوط أمطار متوسطة إلى رعدية، ويكون الطقس معتدل على محافظات الصعيد مائل للبرودة إلى بارد ليلاً، والرياح معتدلة.

وهناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية (30% تقريبًا)، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد (30% تقريبًا).

وبحسب موقع "مصراوي"، جاءت تفاصيل حالة الطقس على النحو التالي:

الجمعة

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وتتراوح درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 24-18، وعلى السواحل الشمالية بين 23-20، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 29-24، وعلى شمال الصعيد بين 25-18، وعلى جنوب الصعيد بين 28-20.

السبت

وتتراوح درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 23-17، وعلى السواحل الشمالية بين 22-24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 28-24، وعلى شمال الصعيد بين 25-17، وعلى جنوب الصعيد بين 27-20.

الأحد

وتتراوح درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 24-16، وعلى السواحل الشمالية بين 24-17، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 28-24، وعلى شمال الصعيد بين 25-17، وعلى جنوب الصعيد بين 27-20.