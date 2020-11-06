شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع التيار الكهربائى فى كافة أنحاء سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الكهرباء السورية، اليوم الجمعة، انقطاع عام للتيار الكهربائي في البلاد نتيجة عطل بالشبكة، وأكدت الوزارة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن ورشات الصيانة التابعة للوزارة تعمل على إصلاح العطل وإعادة التيار تدريجيًا.

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