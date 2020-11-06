وذكرت الأمانة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "أمين بغداد علاء معن دعا خلال جولة برفقة عدد من المعماريين من الجامعات العراقية ونقابة المهندسين إلى إضافة لمستهم المعمارية على الساحة.
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ودعا معن المختصين إلى الاطلاع على مراحل تطوير ساحة التحرير ومقترباتها، وإبداء آرائهم وتقديم مقترحاتهم التصميمية، ومن بينها اختيار المواد المستخدمة في عملية التطوير".
وأضاف البيان أن " أمين بغداد يتابع بشكل يومي مراحل الإعمار والتأهيل ضمن ساحات التحرير والخلاني والطيران ونفق التحرير، والحملات التي يتم تنفيذها هناك لإزالة الإعلانات والمشوهات، وصيانة خطوط تصريف مياه الأمطار، وإعادة تأهيل شناشيل ساحة الخلاني، ونصب السياج وصيانة الممرات وتشذيب الأشجار، وإدامة المزروعات في حديقة الأمة ".
يذكر أن ساحة التحرير هي إحدى الساحات الرئيسية في وسط مدينة بغداد، وكان لها دورٌ مهمٌ في بعض الثورات والمسيرات والانتفاضات التي شهدتها المدينة، وسميت بساحة التحرير نسبة إلى التحرر من الاحتلال والأستعمار الأجنبي.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة العراقية لأصحاب المباني المطلة على ساحة التحرير: رمموا واجهاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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