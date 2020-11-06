مصدر أمني عراقي: انفجار المحمودية ناتج عن سوء تخزين

وقال المصدر لـ "السومرية نيوز" العراقية، إن دوي الانفجار الذي سمع في المحمودية ناتج عن انفجار كدس للعتاد داخل منشأة القعقاع في القضاء نتيجة سوء التخزين.

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وكانت وسائل إعلام قد أكدت سماع دوى انفجار في منطقة المحمودية ببغداد أمس الخميس.

وفى وقت سابق أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اعتقال أحد العناصر القيادية في تنظيم "داعش" الإرهابي قالت إنه مسؤول عما يسمى بإدارة "قطاع الجنوب في بغداد" بمنطقة الدورة.

وأوضحت الوكالة - في بيان أوردته وسائل إعلام محلية أن الاستخبارات تمكنت من خلال معلومات أمنية عن وجود أحد الإرهابين المطلوبين للقضاء، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص من الوكالة المتمثلة بمنظومة استخبارات الشرطة الاتحادية.

وأضافت أنه تم اعتقال الإرهابي الملقب بـ"أبو سجاد" بمنطقة الدورة في بغداد المطلوب وفق أحكام المادة (4) إرهاب؛ لانتمائه لعصابات "داعش"، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف باشتراكه بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية العراقية.

يأتي ذلك مع أوضاع أمنية مشوبة بالحذر تشهدها البلاد؛ حيث دعا البرلمان العراقي الحكومة إلى ضبط الأمن في ناحية جمانكي بمحافظة دهوك، وذلك بعد اعتداء نفذه مسلحون من حزب العمال الكردستاني واستهدف قوات البيشمركة في ناحية جمانكي بمحافظة دهوك، والذي عدَّه البرلمان، "اعتداءً على المؤسسة الأمنية والسيادة العراقية".