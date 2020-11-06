شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية ومعتدل فى البحرين والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دول الخليج حالة طقس متباينة من درجات الحرارة اليوم الجمعة، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية فى تقريرها عن حالة الطقس بهطول أمطار رعدية ورياح نشطة ببعض المناطق، فيما يسود طقس صحو فى الكويت والامارت.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول امطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (حائل، الحدود الشمالية، مكة المكرمة ، جازان، عسير، الباحة). كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية ، الجوف ، الحدود الشمالية ، تبوك والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية الى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية الى جنوبية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الجمعة، صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح "السبت"فى بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً. حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س أحياناً. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط أحياناً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:12 والمد الثاني عند 05:45 والجزر الأول عند الساعة 08:44 والجزر الثاني عند الساعة 22:45 . وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط أحياناً.. ويحدث المد الأول عند 11:52 والمد الثاني عند الساعة 01:56 والجزر الاول عند الساعة 18:46 والجزر الثاني عند الساعة 08:02 . البحرين أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع لهذا اليوم الجمعة في مملكة البحرين سيكون معتدلا، ويكون غائماً جزئياً احياناً في وقت لاحق من النهار . الرياح : جنوبية شرقية بوجه عام من 7 الى 12 عقدة وتصل من 13الى 18 عقدة احيانا . ارتفاع الموج : من قدم الى قدمين عند السواحل ومن قدمين الى اربع اقدام في عرض البحر . درجة الحرارة: العظمى 32 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة مئوية. الرطوبة النسبية: العظمى 75% والصغرى 30%. الكويت توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن طقس اليوم الجمعة سيكون صافياً نهارا مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة العظمى 30°م وهي أقل بـ2°م من يوم أمس. سيكون الطقس ليلاً غالباً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 19°م وهي أعلى بـ2°م من ليلة أمس. الأردن الأردن تتأثر المملكة الاردنية بحالة من عدم الاستقرار الجوي اليوم الجمعة، حيث تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً اثناء النهار، و لكنها تبقى أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 7-9 درجات مئوية، فيما يكون الطقس بارداً في أغلب المناطق، ويُحتمل تشكل الضباب في أجزاء واسعة من البادية و السهول الشرقية و مناطق الأودية. ويكون الطقس خريفياً مائلاً للبرودة بوجهٍ عام في العديد من المناطق، وتتكاثر كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة أثناء النهار، و تتهيأ الفرصة لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق و خاصة الشمالية و الوسطى، قد تترافق مع حدوث الرعد. الرياح تكون متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة. في خليج العقبة: - الرياح: شمالية خفيفة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: هادئ (5-15 سم)، لكنه يتحول إلى مائج في عُمق الخليج مع ساعات الليل المُتأخرة. - درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

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