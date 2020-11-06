شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعتزم فرض عقوبات على جبران باسيل زعيم التيار الوطني الحر بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت صحيفة وول ستريت جورنال في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس أن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على جبران باسيل زعيم حزب التيار الوطني الحر اللبناني الذي أسسه الرئيس ميشال عون والمتحالف مع حزب الله.

ومن المتوقع أن تفرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة عقوبات على باسيل لمساعدة جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية، بحسب ما ذكرته الصحيفة نقلا عن مصادر.

ولم ترد وزارة الخزانة الأمريكية بعد على طلب من رويترز للتعليق خارج ساعات العمل العادية.

وتصنف الولايات المتحدة حزب الله المدعوم من إيران، والذي يتمتع بوجود سياسي قوي في لبنان، منظمة إرهابية. وفرضت عقوبات على عدد من أعضاء حزب الله.

وباسيل، صهر الرئيس اللبناني وزعيم التيار الوطني الحر الذي يقوده المسيحيون، هو أيضا وزير خارجية سابق.