شكرا لقرائتكم خبر عن إيسيسكو ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توقعان مذكرة لتطوير التعليم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو-، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الخميس، خلال حفل افتراضي، على مذكرة تفاهم من أجل تطوير قطاع التعليم وتحسين أنظمته بدول العالم الإسلامي الأعضاء في المنظمة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحديد شروط التعاون بين منظمة الإيسيسكو ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في مجال التعليم، عبر تطوير أنظمته كوسيلة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتعزيز التبادل المعرفي، وتطوير الإحصائيات وآليات البحث والتحليل، لتقديم توجيهات لبلورة سياسات أفضل.
كانت هذه تفاصيل خبر إيسيسكو ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توقعان مذكرة لتطوير التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.