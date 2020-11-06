شكرا لقرائتكم خبر عن إيسيسكو ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توقعان مذكرة لتطوير التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو-، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الخميس، خلال حفل افتراضي، على مذكرة تفاهم من أجل تطوير قطاع التعليم وتحسين أنظمته بدول العالم الإسلامي الأعضاء في المنظمة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحديد شروط التعاون بين منظمة الإيسيسكو ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في مجال التعليم، عبر تطوير أنظمته كوسيلة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتعزيز التبادل المعرفي، وتطوير الإحصائيات وآليات البحث والتحليل، لتقديم توجيهات لبلورة سياسات أفضل.