شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف السوداني: نستهدف محاربة خطاب الكراهية والتطرف والإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الإرشاد والأوقاف السوداني نصر الدين مفرح إن وزارته تستهدف محاربة خطاب الكراهية والغلو والتطرف والإرهاب وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال وإدارة التنوع، إضافة إلى إتباع المنهجية العلمية عبر ورش العمل وبرامج تدريب الأئمة والدعاة بالتركيز على الشباب.

وأكد وزير الأوقاف السوداني - لدى زيارته ولاية الجزيرة (وسط السودان) - أن هناك جهودا تُبذل لتعزيز النسيج الاجتماعي وتأسيس المجتمع الفاضل عبر ضبط الخطاب الدعوي، موجها بضرورة مراقبة أداء الجماعات الدينية.

وأضاف أن وزارته أصدرت جملة من القوانين واللوائح، لتنظيم أداء دور العبادة، وحل جميع لجان المساجد، وتكوين لجان تسيير لحين تكوين لجان جديدة.