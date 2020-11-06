شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف السوداني: نستهدف محاربة خطاب الكراهية والتطرف والإرهاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الإرشاد والأوقاف السوداني نصر الدين مفرح إن وزارته تستهدف محاربة خطاب الكراهية والغلو والتطرف والإرهاب وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال وإدارة التنوع، إضافة إلى إتباع المنهجية العلمية عبر ورش العمل وبرامج تدريب الأئمة والدعاة بالتركيز على الشباب.
وأكد وزير الأوقاف السوداني - لدى زيارته ولاية الجزيرة (وسط السودان) - أن هناك جهودا تُبذل لتعزيز النسيج الاجتماعي وتأسيس المجتمع الفاضل عبر ضبط الخطاب الدعوي، موجها بضرورة مراقبة أداء الجماعات الدينية.
وأضاف أن وزارته أصدرت جملة من القوانين واللوائح، لتنظيم أداء دور العبادة، وحل جميع لجان المساجد، وتكوين لجان تسيير لحين تكوين لجان جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الأوقاف السوداني: نستهدف محاربة خطاب الكراهية والتطرف والإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.