شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ضبط مصنع يحوي كميات كبيرة من الخمور في حي العليا بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت الفرق الميدانية بدوريات أمن مدينة الرياضمن ضبط مصنع للخمور داخل أحد المنازل في حي العليا، يحتوي على 31 برميلاً و 51 قارورة مملوءة بمادة الخمر المصنع. وأفاد الحساب الأمني عبر مقطع فيديو، أن وافداً هندياً يدير المصنع، حيث تم القبض عليه وإيقافه تمهيدًا لإحالته إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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