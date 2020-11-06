شكرا لقرائتكم خبر عن رواد تويتر يهاجمون حماس: حركة خائنة صنيعة الماسونية الصهيونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن رواد تويتر فى عدد من الدول العربية، هجوما حادا على حركة حماس الفلسطينية، واتهامها بأنها حركة خائنة صنيعة الماسونية الصهيونية وجنديهم فى غزة المحتلة، ودشنوا هاشتاج #حماس_حركه_إرهابيه، وأيضا التطبيع مع طهران وتجاهلهم وغضهم البصر حول إرسال إيران لعدد من اللاعبين للمنافسة فى بطولة العالم الدولية للرياضات الإلكترونية فى إسرائيل.





وتنوعت تغريدات المشاركين من خلال الهاشتاج، حيث قال أبو سالم: "سمعونا واااا قدساااه.. سمعونا وينكو يا مسلمين.. وينكوا يخونة حماس"، وقال حزم الطلعى، متهكما: "بتوع القضية والمقاومة حماس ومن يهاجمون الدول العربية، وينبحون عليها، أين أنتم عن تطبيع ايران ووجود وفد لها فى فلسطين، نريد هجوم رسمى وشعبى على خامنئى ومرتزقته".





أما منذر آل الشيخ، فقال: "أتحدى ذليل من حماس أو من جماعة الإخوان فى فلسطين أن يفتح فمه، وأتحدى صبرى عكرمة والحثالات التى تتجار فى القدس أن يفتح ذليل منهم فمه على أى عضو من الوفد الإيرانى، إن دخل المسجد الأقصى.. هل عرفتم أى قاع يعيش به أولئك؟".





وتتخذ حركة حماس الإرهابية من قطاع غزة ورفع شعار المقاومة مصدرا لكسب المزيد من الأموال وتحقيق ثروت ضخمة لقياداتها، حيث تسطو على كافة المساعدات الإنسانية التى ترسلها الدول إلى أهالى القطاع، وكان آخرها ما كشفه تسجيل صوتى لقياديين فى حركة حماس حول تورط الحركة فى سرقة لحوم أهدتها المملكة العربية السعودية لسكان غزة.





وكشف التسجيل الذى تداوله نشطاء فلسطينيون عن فحوى مكالمة صوتية بين مسؤولين فى حركة حماس، هما مستشار رئيس المكتب السياسى للحركة طاهر النونو، ووكيل الشؤون الاجتماعية غازى حمد، يتحدثان عن تلاعب رئيس اللجنة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار أحمد الكرد "أبو أسامة" بلحوم المساعدات المقدمة من السعودية للفلسطينيين.

وقال "النونو" فى المكالمة الهاتفية المسربة: "أخوك أبو أسامة الكرد.. هلقيت اللحمة اللى وصلت من السعودية، الخرفان، هلقيت أخذوا جزء منها عشان افطارات الصائم.. فأخونا (أبو أسامة) قلك أنا بدى أطعم الناس لحمة خروف بحبوهاش، بدى أطعميهم لحمة عجل.. راح بدلها من عند محل لحمة عجل."