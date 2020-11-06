أفادت شبكة “سكاى نيوز”، بأن حملة دونالد ترامب لانتخابات الرئاسة الأمريكية فى نيفادا، قالت إن هناك أموات احتسبت أصواتهم. وطالبت حملة ترامب، مساء اليوم الخميس، بوقف عد الأصوات فى نيفادا وعدم احتساب المخالفة منها، موضحة أنها لم تتمكن من مراقبة عد الأصوات فى نيفادا.

كانت هذه تفاصيل خبر حملة ترامب فى نيفادا : هناك أموات احتسبت أصواتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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