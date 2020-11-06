شكرا لقرائتكم خبر عن قتل بسبب خلاف عائلي.. ولي الدم يتنازل عن الجاني بشفاعة أمير الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أنهت اللجنة العليا لإصلاح ذات البين بالمنطقة الشرقية قضية قـتل في الـدمام إثر خلاف عائلي بتنازل ولي الـدم عن الجاني.

وأوضحت إمارة الشرقية، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”، أن ولي الـدم تنازل استجابة لشفاعة أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف ونائبه الأمير أحمد بن فهد.

وأوضحت اللجنة العليا لإصلاح ذات البين أنها ستواصل جهودها ومساعيها لترسيخ قيمة العفو في المجتمع والحث على الصلح وإرساء السلم المجتمعي.