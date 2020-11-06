مصر.. السجن 15 عاما لـ59 متهما في قضية فض اعتصام رابعة

وقال موقع "بوابة الأهرام" المصري إن "محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بطرة، بمعاقبة 59 متهما من عناصر الإخوان، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لإدانتهم بالاشتراك في تدبير تجمهر واعتصام رابعة، عام 2013".

ويصنف القانون المصري جماعة "الإخوان المسلمين" كجماعة إرهابية ويحظر أي تعاون معها.

كما عاقبت المحكمة 7 متهمين بالسجن لمدة 5 سنوات، في القضية ذاتها المعروفة إعلاميا باسم "فض اعتصام رابعة"، وبرأت 29 متهما مما نسب إليهم.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين، وآخرين سبق الحكم عليهم، ارتكاب جرائم تدبير تجمهر والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل.

ووجهت لهم كذلك تهم: القتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

وشهد ميدان رابعة العدوية في صيف 2013 اعتصاما كبيرا امتد ستة أسابيع، نظمه أنصار الرئيس السابق محمد مرسي الذي أطاح به الجيش في تموز/يوليو 2013 إثر تظاهرات واسعة ضده.

وفرقت قوات الأمن الاعتصام في ميدان رابعة العدوية واعتصاما آخر في ميدان النهضة في 14 آب/أغسطس 2013.