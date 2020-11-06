شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامى" تدين محاولات ميليشيا الحوثى لاستهداف المدنيين بالمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، المحاولة العدوانية الفاشلة لميليشيا الحوثى الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية فى المملكة، بطائرة مسيرة (مفخخة)، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن من اعتراضها وتدميرها. وجدد العثيمين - فى بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية وقوف منظمة التعاون الإسلامى وتضامنها مع المملكة فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها، مؤكدا إدانة المنظمة للممارسات الإرهابية لميليشيا الحوثى ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.

كانت هذه تفاصيل خبر "التعاون الإسلامى" تدين محاولات ميليشيا الحوثى لاستهداف المدنيين بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.