السودان يؤكد الاهتمام بتنمية قطاع الثروة الحيوانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الثروة الحيوانية السودانى الدكتور عادل فرح، اهتمام الحكومة بتنمية قطاع الثروة الحيوانية، عبر خطة واضحة تستهدف توفير البنيات الأساسية لقطاع الثروة الحيوانية. وأكد فرح - خلال تفقده محجر الثروة الحيوانية فى ولاية سنار (شرق السودان)- أهمية تأهيل المعامل البيطرية والمحاجر وإحياء محطات البحوث لزيادة الناتج القومي. وأوضح أن زيارته هدفت إلى الوقوف على مشكلات الثروة الحيوانية، بجانب الوقوف على احتياجات المحجر، مؤكدا أهمية التوسع فى الاستثمارات الخاصة بالثروة الحيوانية وإدخال الصناعات التحويلية.

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