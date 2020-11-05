شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تشهِّر بـ«أردني» أُدين بجريمة التستر في قطاع المقاولات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهرّت وزارة التجارة بمقيم من الجنسية الأردنية أُدين بجريمة التستر التجاري بقطاع المقاولات وذلك بمدينة الرياض.

وبحسب تغريدة للوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، فإن العقوبات الصادرة من المحكمة الجزائية بالرياض على المتستر عليه عبدالرزاق ذياب محمود أبو الخير هي الغرامة المالية ، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، إبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.

كما أعلنت المحكمة نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالف.