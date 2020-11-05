شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير لمستخدمي نظام «أندرويد».. فيروس الفدية يعود مجددا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذر الخبير التقني سالم الحربي من ثغرة أمنية خطيرة تهدد الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد. وقال الحربي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”:”ثغرة أو ما يسمى فيروس الفديه يتجه إلى نظام اندرويد”. وحذير الخبير التقني سالم الحربي الجميع من خطورة تحميل أي تطبيقات من روابط خارجية.

كانت هذه تفاصيل خبر تحذير لمستخدمي نظام «أندرويد».. فيروس الفدية يعود مجددا (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.