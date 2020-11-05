شكرا لقرائتكم خبر عن المندوب الروسى بمجلس الأمن: الحكومة السورية لم تستخدم السلاح الكيمياوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت جلسة لمجلس الأمن حول الكيمياوى السورى، حيث ممثل روسيا بمجلس الأمن، إن اتهام التقرير الأممى كان متوقعا بأنّ الحكومة السورية لم تلتزم بعدم استخدام الكيمياوى.
وأضاف المندوب الروسى، أن التقرير الأممى ضد الحكومة السورية واستخدام الكيمياوى غير دقيق.
ولفت المندوب الروسى بمجلس الأمن، إلى أن الحكومة السورية لم تستخدم السلاح الكيمياوي
وأوضح المندوب الروسي، أن التقرير الأممي بشأن استخدام الحكومة السورية للكيمياوي متحيز.
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