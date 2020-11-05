شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عراقى: سماع دوى انفجار فى منطقة المحمودية ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، عن الإعلام العراقى تأكيده سماع دوى انفجار في منطقة المحمودية ببغداد.

وفى وقت سابق أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اعتقال أحد العناصر القيادية في تنظيم داعش الإرهابي مسؤول عما يسمى بإدارة "قاطع الجنوب في بغداد" بمنطقة الدورة.

وأوضحت الوكالة - في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية اليوم /الأربعاء/ -أن الاستخبارات تمكنت من خلال معلومات أمنية عن وجود أحد الإرهابين المطلوبين للقضاء، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمنظومة استخبارات الشرطة الاتحادية.

وأضافت أنه تم اعتقال الإرهابي الملقب بـ(أبو سجاد) بمنطقة الدورة في بغداد المطلوب وفق أحكام المادة (4) إرهاب؛ لانتمائه لعصابات (داعش)، والذي عمل إداريًا لما يسمى بقاطع البراء ولاية الجنوب، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف باشتراكه بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية العراقية.