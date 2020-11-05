شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يرتفع إلى 7 .7 ألف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة تسجيل 21 إصابة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 7 أشخاص. وذكرت الإذاعة الموريتانية مساء اليوم الخميس - نقلا عن بيان للوزارة - أنها توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 746 فحصا؛ ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى 7 آلاف و777 حالة، منها 7463 حالة شفاء، و165 وفاة.

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