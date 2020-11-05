شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق يعتقل 3 إرهابيين فى الرمادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية العميد يحيى رسول، اعتقال قيادى فى تنظيم داعش الإرهابى بالإضافة إلى ثلاثة إرهابيين آخرين فى مدينة الرمادى على يد قوات جهاز مكافحة الإرهاب.

وقال رسول - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، مساء اليوم الخميس - إن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ - مطلع الشهر الجارى - حملة كبرى لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، تمكنت القوات خلالها من إلقاء القبض على ٣ إرهابيين فى مدينة الرمادي.

وأضاف أنه وفقا لمعلومات دقيقة أدلى بها احد العناصر الإرهابية، جرى إلقاء القبض على إحدى القيادات الإرهابية، والذى كان يعمل مرافقا للإرهابى "شاكر وهيب".

وأوضح أنه جرى إلقاء القبض على 6 عناصر إرهابية فى مناطق الطارمية وعنه والفلوجة والمشاهدة، حيث أصبح عدد الملقى القبض عليهم ١٠ إرهابيين .