ترمب: سنطعن بكل الولايات التي فاز بها بايدن

في سلسلة تغريدات، قال الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترمب، على “تويتر”، إن “جميع الولايات التي فاز بها بايدن (جو) مؤخرا سنتقدم فيها بطعن قضائي بتهمة تزوير أصوات الناخبين وتزوير انتخابات الولاية”.

وأضاف ترمب: “هناك الكثير من الأدلة.. فقط انظروا إلى وسائل الإعلام”. وتابع: “سننتصر! أميركا أولا”.

وفي وقت سابق، أعلنت حملة ترمب، اليوم الخميس، أنها حصلت على أمر قضائي يمنحها مساحة أكبر في مراقبة عمليات فرز الأصوات في ولاية بنسلفانيا.

وعلّق ترمب على هذا الأمر القضائي كاتباً على حسابه في موقع “تويتر”: “إنه انتصار قانوني كبير في بنسلفانيا”.

وقبل ذلك، غرّد ترمب قائلاً: “أوقفوا عد الأصوات”، فيما قالت حملته الانتخابية في بيان، إنها تعتزم إصدار إعلان في مؤتمر صحافي في لاس فيغاس، اليوم الخميس، الساعة 11:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (16:30 بتوقيت غرينتش)، وذلك مع استمرار فرز أصوات الانتخابات الرئاسية بالولاية.

وأضاف ترمب في تغريدة أخرى: “أي صوت يأتي بعد يوم الانتخابات لن يتم احتسابه”.

وحذر “تويتر” من تغريدة ترمب بشأن عدم احتساب الأصوات التي تأتي بعد يوم الانتخاب لكونها “محل جدل وربما تكون مضللة”.

وقالت حملة ترمب: “حققنا انتصارا قانونيا كبيرا في الدعوى المرفوعة في بنسلفانيا”.

وذكرت شبكة “فوكس نيوز” Fox News التلفزيونية الإخبارية، أن حملة ترمب، التي رفعت بالفعل دعاوى قضائية في ولايتي ميشيغن وبنسلفانيا لوقف عملية فرز الأصوات، تخطط لرفع دعوى تزعم التلاعب بأصوات الناخبين في نيفادا.

وطلبت الحملة إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكنسن.

ووفقا للبيان، سيشارك في المؤتمر الصحافي ريتشارد غرينيل، المسؤول السابق في المخابرات، وآدم لاكسالت المدعي الاتحادي السابق في نيفادا، ومات شلاب رئيس اتحاد المحافظين الأميركيين.

ورفعت حملة الرئيس ترمب دعوى قضائية في ولاية نيفادا ضد احتساب أصوات من خارج الولاية.

ولا تزال نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية معلقة بانتظار النتائج في عدد قليل من الولايات الرئيسية يجري فيها فرز الأصوات، بينما لا تسمح حدة المنافسة بالتكهن بالفائز في الاقتراع.

وتمنح كل ولاية عددا محددا من كبار الناخبين، إلا أن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، يكفيه الحصول على أقل تلك الولايات أصواتاً – نيفادا – ليصبح الرئيس 46 للولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب النتائج التي أعلنت حتى الآن، حصل جو بايدن على 264 ناخبا، ودونالد ترمب 214.

ويفترض أن يحصل المرشح على 270 صوتا لدخول البيت الأبيض، مما يعني أن جو بايدن يفصله فقط 6 أصوات عن الوصول لنهاية السباق.

ولم يحدد حتى الآن لمن سيصوت كبار الناخبين الثلاثة في ألاسكا، لكن لم يحقق أي ديمقراطي فوزا منذ عقود في هذه الولاية ونتيجة التصويت لا شك فيها.

وبذلك تبقى أربع ولايات حاسمة.. نيفادا وجورجيا وبنسلفانيا وكارولاينا الشمالية.