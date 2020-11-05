شكرا لقرائتكم خبر عن أرمينيا تعلن اعتقال مقاتلين سوريين فى "قره باغ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة التحقيق فى جمهورية أرمينيا اعتقال مسلحين سوريين اثنين، قاتلا إلى جانب أذربيجان فى النزاع المسلح بين باكو ويريفان.

وقال رئيس إدارة السجون فى أرمينيا رافائيل فاردانيان فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" – اليوم الخميس- إنه لديه اثنان من المرتزقة السوريين، وقد تم استجوابهما.

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وأضاف أن الجانب الأرمنى يتخذ الآن إجراءات حتى يتمكن المعتقلان من الاتصال بأقاربهما وابلاغهم بمكان وجودهما ووضعهما.

وكانت الخارجية الروسية أكدت فى وقت سابق اليوم تلقيها معلومات عن نقل مسلحين من الشرق الأوسط إلى منطقة الصراع الأرمنى الأذربيجانى فى قره باغ.